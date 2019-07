Monchi: «Luis Alberto? La risposta è nei giocatori che sono già qui»

Monchi, le parole del ds del Siviglia allontanano Luis Alberto

Conferenza stampa di presentazione per Jules Koundé, nuovo arrivato in casa Siviglia. Le domande però non sono tutte per lui, se si parla di calciomercato infatti le questioni arrivano automaticamente al ds Monchi. In questi mesi molto si è parlato di un possibile ritorno di Luis Alberto in patria.

Proprio su questa domanda ecco la risposta del direttore sportivo: «Non mi piace parlare di un giocatore che non sia del Siviglia. Luis Alberto è cresciuto qui. Non vorrei accendere la miccia con la Lazio, che è stata la mia rivale e per la quale ho molto rispetto. Se può venire? Basta guardare i giocatori che sono già arrivati, la risposta è li». Il riferimento in questo caso è a Oliver Torres sbarcato nei giorni scorsi a Siviglia. Che sia questo un definitivo allontanamento dal Mago?.