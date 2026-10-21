Lazio Women, è già il momento della verità: Grassadonia cerca la svolta dopo un avvio da dimenticare – Lazio News 24

Le biancocelesti cercano la prima vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive: contro il Como servirà una risposta per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica

La Lazio Women è chiamata a reagire dopo un inizio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative. La formazione allenata da Gianluca Grassadonia non è ancora riuscita a conquistare una vittoria nelle prime tre giornate della Serie A Women 2026/2027, raccogliendo appena un punto. Un rendimento che impone un immediato cambio di passo, soprattutto considerando le ambizioni con cui le biancocelesti avevano affrontato la nuova stagione. L’occasione per invertire la rotta arriverà domenica 25 ottobre, quando allo stadio Mirko Fersini di Formello sarà ospite il Como Women. Il calcio d’inizio è fissato alle 12:30.

Un punto in tre partite: Grassadonia cerca risposte

Il percorso della Lazio Women è cominciato con il pareggio senza reti contro il Parma, una partita nella quale le biancocelesti non sono riuscite a trovare la via del gol. Successivamente sono arrivate due sconfitte che hanno ulteriormente complicato la situazione.

Nel derby contro la Roma, la formazione di Grassadonia è stata battuta per 3-1, mentre nell’ultimo turno è arrivato il ko per 1-0 sul campo della Ternana.

Tre incontri nei quali la Lazio ha realizzato una sola rete, subendone quattro. Numeri che evidenziano soprattutto le difficoltà offensive incontrate in questa prima fase del torneo.

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Il mercato estivo e le difficoltà di inserimento

Uno degli elementi da considerare nell’analisi dell’avvio biancoceleste riguarda il profondo rinnovamento della rosa durante il mercato estivo.

I numerosi movimenti in entrata e in uscita hanno modificato gli equilibri della squadra, rendendo necessario un lavoro di adattamento sia sul piano tattico sia nella costruzione delle intese tra le giocatrici.

Il tecnico Gianluca Grassadonia deve trovare rapidamente le soluzioni più efficaci per valorizzare le caratteristiche del gruppo, soprattutto nella fase offensiva.

Le difficoltà incontrate nelle prime giornate non cancellano quanto costruito nelle precedenti esperienze, ma rendono indispensabile una risposta immediata per evitare che il distacco dalle posizioni più importanti della classifica aumenti ulteriormente.

Lazio Women, contro il Como serve una vittoria per ripartire

La prossima avversaria sarà il Como Women, formazione che ha iniziato il campionato con maggiore continuità rispetto alle biancocelesti e che occupa il sesto posto, mentre la Lazio si trova in decima posizione.

La partita del Mirko Fersini rappresenta dunque un’occasione importante per interrompere la serie negativa e conquistare il primo successo stagionale in campionato.

Giocare davanti al proprio pubblico potrebbe offrire una spinta ulteriore alla squadra di Grassadonia, chiamata a ritrovare compattezza e maggiore incisività negli ultimi metri.