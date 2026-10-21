Cardone affonda sul caso Lotito: «Si fa un torto alla storia del club» – Lazio News 24

Il giornalista Giulio Cardone interviene sulla frattura tra società e tifoseria dopo l’appello di Fabiani: nel mirino anche le parole di Lotito

Il rapporto tra Claudio Lotito e una parte della tifoseria della Lazio continua a essere al centro del dibattito nell’ambiente biancoceleste. Le recenti dichiarazioni del presidente e l’appello del direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha invitato i sostenitori a tornare allo stadio, hanno riacceso la discussione sulla frattura tra società e pubblico. Sull’argomento è intervenuto Giulio Cardone, giornalista che questa mattina, ai microfoni di Radiosei, ha espresso una posizione precisa, soffermandosi soprattutto sul rischio di identificare la storia della Lazio esclusivamente con la figura del suo attuale presidente.

Cardone sull’appello di Fabiani: «Serve empatia»

Secondo Cardone, il tentativo di Fabiani di riportare i tifosi allo stadio difficilmente avrebbe potuto ottenere risultati immediati. Il giornalista ritiene che la distanza creatasi tra una parte del pubblico e la dirigenza richieda un approccio differente, capace di ricostruire un rapporto che appare particolarmente complicato.

CARDONE SULL’APPELLO DI FABIANI: «Sapevamo che l’appello di Fabiani non avrebbe sortito nessun effetto. Serve empatia, Signori e Immobile in Nazionale sono occasioni perse per la Lazio. Si vive una situazione completamente diversa da quello che poi vediamo in campo».

Il riferimento a Beppe Signori e Ciro Immobile introduce anche il tema del legame tra la società e i protagonisti della propria storia. Per Cardone, valorizzare queste figure avrebbe potuto rappresentare un’occasione per avvicinare maggiormente il club al suo ambiente.

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Il giornalista contesta l’identificazione tra Lotito e la società

Il passaggio più significativo dell’intervento riguarda però Claudio Lotito. Il giornalista ha criticato apertamente l’identificazione della Lazio con il suo presidente, sottolineando come la storia biancoceleste debba essere considerata indipendentemente da chi guida attualmente la società.

CARDONE SU LOTITO E I TIFOSI: «Alcuni tifosi della Lazio non seguono più il campo ma solo le vicende legate al possibile addio di Lotito al club. Quello che contesto dall’inizio è l’identificazione di Lotito con la Lazio, lo contesto ferocemente perché si fa un torto alla Lazio, alla sua storia. Molto spesso Lotito non lo ascoltiamo, quando invece dice che la Lazio ha un nome ed un cognome, il suo, lo sentiamo. Migliaia di tifoserie sono contro il presidente a non per questo non vanno allo stadio».

Parole che evidenziano una distinzione fondamentale nel ragionamento di Cardone: contestare la gestione societaria non dovrebbe necessariamente significare allontanarsi dalla squadra o interrompere il sostegno ai colori biancocelesti.

Il messaggio di Cardone ai tifosi e la frattura con Lotito

L’analisi del giornalista mette in evidenza un altro aspetto delicato: l’attenzione di alcuni sostenitori sarebbe ormai concentrata maggiormente sulle vicende societarie e sull’eventuale futuro di Lotito rispetto ai risultati sportivi.

Una situazione che, secondo Cardone, rischia di alimentare ulteriormente la distanza tra la tifoseria e la squadra. La contestazione verso il presidente rappresenta infatti una questione distinta dall’appartenenza alla Lazio, una società la cui storia va ben oltre l’attuale proprietà.