Non solo la Juve su Mandas: la Lazio ha rifiutato un’offerta anche dalla Fiorentina in estate!

Calciomercato Lazio, emerge un retroscena sull’ultima sessione estiva: anche la Fiorentina aveva messo nel mirino Christos Mandas, ma Gattuso avrebbe impedito la partenza del portiere greco

Il futuro di Christos Mandas continua a essere un argomento di grande interesse in casa Lazio. Dopo le indiscrezioni relative all’attenzione della Juventus nei confronti dell’estremo difensore greco, emergono nuovi dettagli sulle richieste ricevute dal club biancoceleste durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, anche la Fiorentina avrebbe provato ad assicurarsi le prestazioni del classe 2001, presentando un’offerta alla società capitolina. L’operazione, tuttavia, non sarebbe andata in porto soprattutto per la posizione di Gennaro Gattuso, che avrebbe espresso la volontà di trattenere il giocatore a Formello. Una decisione significativa, che confermerebbe la considerazione dell’allenatore nei confronti del portiere ellenico.

Calciomercato Lazio, la Fiorentina aveva puntato Mandas: il retroscena estivo

Il nome di Mandas non sarebbe finito soltanto sul taccuino della Juventus. Anche la Fiorentina, infatti, avrebbe valutato concretamente la possibilità di ingaggiare il portiere della Lazio durante il mercato estivo. La società viola era alla ricerca di soluzioni per il proprio reparto arretrato e avrebbe individuato nell’estremo difensore greco un profilo interessante per caratteristiche tecniche e prospettive future.

L’interesse si sarebbe tradotto in una vera e propria proposta indirizzata alla dirigenza biancoceleste, senza però arrivare a una conclusione positiva.

La Lazio avrebbe infatti deciso di non privarsi del proprio giocatore, interrompendo sul nascere la possibilità di un trasferimento a Firenze. Un retroscena che aggiunge un ulteriore elemento alla situazione di Mandas, già accostato ad altre società italiane e evidentemente considerato un profilo appetibile sul mercato.

Calciomercato Lazio, Gattuso decisivo per la permanenza di Mandas

L’aspetto più interessante dell’indiscrezione riguarda il ruolo avuto da Gennaro Gattuso nella scelta di trattenere il portiere greco. Il tecnico biancoceleste avrebbe infatti posto un veto alla cessione di Mandas, manifestando alla società la volontà di continuare ad avere il giocatore a disposizione.

Una presa di posizione che assumerebbe particolare significato alla luce della concorrenza presente nel reparto dei portieri. Per Gattuso, la possibilità di contare su alternative affidabili rappresenta un elemento importante nella gestione di una stagione lunga e impegnativa.

La permanenza del greco consentirebbe inoltre alla Lazio di preservare un patrimonio tecnico che potrebbe rivelarsi prezioso anche nelle prossime stagioni. Il mancato trasferimento alla Fiorentina, dunque, non sarebbe stato determinato esclusivamente da valutazioni economiche, ma soprattutto da una precisa indicazione dell’allenatore.

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Calciomercato Lazio, la Fiorentina ha scelto De Gea: la decisione di Paratici

Dopo il mancato arrivo di Christos Mandas, la Fiorentina avrebbe intrapreso una strada differente per definire la situazione tra i pali. Il club viola ha infatti optato per la permanenza di David De Gea, portiere spagnolo di grande esperienza internazionale.

Una scelta che, secondo la ricostruzione riportata, sarebbe stata sostenuta dal direttore sportivo Fabio Paratici, intenzionato a puntare sulla continuità e sull’affidabilità dell’ex Manchester United.

La decisione avrebbe così chiuso la possibilità di vedere Mandas con la maglia viola, almeno nell’ultima finestra estiva di mercato. Da una parte, quindi, la Fiorentina ha scelto di proseguire con un portiere esperto; dall’altra, la Lazio ha mantenuto in organico un giocatore che continua ad attirare attenzioni importanti.

Calciomercato Lazio, Mandas resta un nome seguito: cosa può succedere a gennaio

Le indiscrezioni relative agli interessamenti di Juventus e Fiorentina confermano come la posizione di Mandas meriti particolare attenzione anche in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il portiere greco rimane un elemento della rosa biancoceleste e, almeno durante l’estate, la volontà di Gattuso avrebbe avuto un peso decisivo nel impedirne la partenza.

Questo non significa necessariamente che il suo futuro sia già definito a lungo termine. La situazione potrebbe tornare d’attualità qualora dovessero arrivare nuove proposte, anche se al momento non emergono elementi sufficienti per parlare di una trattativa imminente.

Bisognerà inoltre considerare le esigenze tecniche della Lazio e le eventuali condizioni economiche delle offerte. Intanto, il retroscena sulla Fiorentina aggiunge un tassello importante alla ricostruzione dell’ultimo mercato biancoceleste: Mandas avrebbe potuto lasciare Formello, ma Gattuso avrebbe scelto di trattenerlo.

Una decisione che testimonia la fiducia riposta nel portiere greco e che potrebbe incidere anche sulle valutazioni future della società capitolina.