Calciomercato Lazio, che sorpresa Sutalo! L’intuizione di Fabiani: cifra richiesta dall’Ajax ridotta dopo Ferragosto – Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Josip Sutalo è tra gli acquisti della sessione estiva che sta sorprendendo! L’intuizione di Fabiani ha funzionato: ha aspettato che l’Ajax abbassasse la richiesta dopo Ferragosto

Un mercato d’ingegno, sostenibile e guidato da intuizioni mirate. È questa la ricetta con cui il club biancoceleste ha costruito la nuova rosa, spendendo cifre contenute ma centrando innesti di alto livello. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, la Lazio ha completato una sessione estiva da appena 16,1 milioni di euro di spesa immediata per un pacchetto di acquisti di prim’ordine: Danilho Doekhi, Alfonso Pedraza, Diogo Leite, Davide Frattesi, Josip Sutalo, Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson. Un esborso iniziale minimo che richiederà tuttavia uno sforzo economico compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro a giugno per riscattare i vari cartellini.

Mercato Lazio: il capolavoro per assicurarsi Sutalo

Tra le operazioni più brillanti condotte dal direttore sportivo Angelo Fabiani, spicca indubbiamente l’arrivo di Josip Sutalo. Il centrale croato è approdato nella Capitale dall’Ajax con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Un affare nato da una grande intuizione tattica e strategica: inizialmente i club olandese pretendeva ben 14 milioni, ma la dirigenza laziale ha avuto la pazienza di attendere il momento propizio dopo Ferragosto per spuntare condizioni economiche decisamente più favorevoli.

Mercato Lazio: la risposta di Sutalo nella notte di Torino

I frutti di questo approccio sul calciomercato si sono visti nitidamente nella prestigiosa sfida di Torino contro la Juventus. Sul campo dei bianconeri, Josip Sutalo ha sfoderato una prestazione da leader difensivo assoluto: è stato il calciatore della rosa a collezionare il maggior numero di palloni intercettati (3) e di respinte difensive (9), completando anche 41 passaggi e vincendo ben cinque duelli individuali. Un match superbo, impreziosito da una chiusura provvidenziale e decisiva sull’attaccante Randal Kolo Muani.