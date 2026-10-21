Rambaudi: «Bene l’appello di Fabiani ai tifosi! Ci sta in un momento in cui la Lazio va bene» – Lazio News 24

Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, ha commentato l’appello lanciato ieri dal direttore sportivo Fabiani ai tifosi ai canali di Lazio Style Channel

Continua a tenere banco in casa biancoceleste la complessa situazione legata al rapporto tra la società e il proprio pubblico. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha lanciato un accorato appello al popolo laziale, chiedendo a tutti i sostenitori di riempire gli spalti dello Stadio Olimpico per sostenere la squadra capolista. Tuttavia, la risposta dell’ambiente è stata gelida: la Curva Nord e ampi settori del tifo hanno ribadito la ferma decisione di non rientrare allo stadio finché Claudio Lotito rimarrà alla presidenza del club. Sulla delicata vicenda è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi, analizzando le mosse del dirigente e il momento dell’ambiente.

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L’apprezzamento di Rambaudi per l’iniziativa di Fabiani

L’ex ala della formazione capitolina ha voluto analizzare le motivazioni che hanno spinto il direttore sportivo a esporsi in prima persona di fronte alla piazza:

«Penso che Angelo Fabiani abbia detto cose giuste, quelle che deve dire un dirigente. Dalle sue parole si evince che qualcosa non è andato, da parte loro intendo, quindi è consapevole».

Il coraggio e le responsabilità evidenziate da Rambaudi

Proseguendo nel suo intervento, l’opinionista ha sottolineato il valore del gesto compiuto dal ds, pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle reazioni polemiche dell’ambiente:

«Però c’è tempo per rimediare, quindi ha mandato il messaggio che dovrebbe mandare chi fa questo lavoro con passione e voglia di fare bene. Si espone anche a degli insulti, però è giusto: lo avrei fatto anche io da dirigente. Apprezzo chi mette qualcosa di suo, ciò che sente». 🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il momento d’oro della squadra

Infine, l’ex attaccante ha rimarcato come l’attuale primo posto in classifica rappresenti l’occasione ideale per cercare un punto d’incontro e permettere ai sostenitori di vivere appieno un periodo esaltante:

«In questo momento sei primo, stai facendo bene, in questo mese puoi sognare ancora di più, quindi ci sta il suo appello».