Molango (FIFPro): «Si giocano troppe partite, serve più rispetto per gli atleti»

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato Molango ossia il Ceo di PFA e rilascia delle dure dichiarazioni in difesa dei calciatori, e sulle troppe partite che disputano

PAROLE – La posizione è quella di far capire che siamo arrivati a un punto in cui si gioca troppo e non riguarda solo questo evento (mondiale per club, ndr.). Con la UEFA si è discusso perché ci saranno più gare di Champions; se non ci ascolteranno, troveremo un altro modo per farci rispettare. Abbiamo chiesto di essere ascoltati e non è ancora successo. Sciopero? Quando si spiega ai giocatori delle big che la finale di Champions sarà il 31 maggio, che poi si giocherà la Nations League e poi il Mondiale per Club, capiscono da soli che non avranno vacanze. Qualsiasi lavoratore direbbe che così non va bene e che si devono prendere alcune misure. Vogliamo che parli la scienza: l’idea è che i giocatori giochino il più possibile perché vengono pagati per questo, ma entro dei limiti. Ci deve essere un tetto massimo di partite e un periodo minimo di riposo»