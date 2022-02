Moggi risponde a Sarri: «Farebbe meglio a stare zitto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha parlato della Lazio e di Sarri ai microfoni di 1 Football Club

Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha risposto alle frasi di Sarri che ha definito la Coppa Italia una competizione antisportiva.

FRASI SARRI – «Lasciamolo perdere, farebbe meglio a stare zitto. La Lazio a Firenze ha fatto una bella partita, ma vanno viste in una certa maniera: innanzitutto la squadra che si affronta ed il momento in cui si trova. Con la partenza di Vlahovic non c’è più calore intorno alla squadra, era il beniamino e lì davanti sanno che se mandano la palla lì davanti non c’è più nessuno che la butti dentro».