Moggi critica Sarri: «Quando riesce a vincere fa il fenomeno mentre quando perde fa questo»

Moggi, l’ex dirigente della Juve si scaglia contro il tecnico biancoceleste rilasciando a Radiosei dichiarazioni forti

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Luciano Moggi, il quale dopo l’eliminazione della Lazio con il Bayern Monaco esprime il suo parere sui biancocelesti scagliandosi contro Sarri

PAROLE – Avevo pronosticato che con gli addii di Milinkovic e Tare avrebbe faticato a confermare il secondo posto dell’anno scorso. Alla Juve davano più ascolto a Ronaldo che non a lui. Non so come vive la situazione Immobile, non so perché Ciro giochi poco. Io lui lo stimo, come stimo Lotito. Le decisioni del tecnico su di lui riguardano Sarri. Né me né mio figlio che è il procuratore del capitano della Lazio. Senza Tare si è perso carisma all’interno dello spogliatoio. E i giocatori aspettano le persone carismatiche