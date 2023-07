Moggi contro Gravina: «L'estero e gli arabi stanno rovinando la serie A ma lui...»

Moggi, l’ex dirigente della Juventus rilascia alcune dichiarazioni contro il presidente della Figc riguardo i calciatori che vanno in Arabia

Ai microfoni di AdnKronos ha parlato Luciano Moggi, il quale rilascia alcune dichiarazioni contro Gravina in merito agli addii dei calciatori trasferiti in Premier o in Arabia

PAROLE – Non puoi evitare il problema degli stranieri perché c’è la libera circolazione? Perfetto, ma puoi mettere un limite a quelli che scendono in campo. Altrimenti i nostri giovani non hanno sviluppi particolari e poi questo si vede in Nazionale. Il caso Tonali lo rende evidente: se crescono, vanno in Premier. Però se Gravina sta tranquillo lì, va bene, si tiene la sua poltrona. Ma si sta distruggendo il calcio italiano se non si prendono provvedimenti. Tra l’altro nelle squadre in cui giocano stranieri su 10 quattro sarebbero da rimandare a casa loro