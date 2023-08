Moggi: «A mio avviso si sente un po’ la mancanza di Tare». Ecco le parole dell’ex dirigente sportivo sulla situazione in casa Lazio

Sul modo di lavorare del patron della Lazio e sui suoi successi negli anni, ha parlato l’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, ai microfoni di Notizie.com:

PAROLE– «A mio avviso si sente un po’ la mancanza di Tare. Il gruppo può notare l’assenza di un dirigente in più nella società. C’è però Lotito, per me è un fenomeno: può fare il presidente e anche il direttore generale. Mi piace la sua spontaneità. Ricordo quando ero alla Roma con Mezzaroma e Sensi. Lotito veniva sempre da me, mi parlava, dicevo sempre a Pietro Mezzaroma: ‘Me lo levi dalle palle questo rompico****ni?’. Poi è diventato presidente, è venuto e mi ha detto: ‘Hai visto il rompico****ni?’. ‘Ora ti faranno il c**o’, risposi. Invece è andato alla grande e ha riportato in auge la Lazio, chiudendo il bilancio in attivo nonostante i debiti. Tanto di cappello ».