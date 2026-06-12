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Moccia, tifosi stanchi e attesa di fatti concreti: «Mi piace l’invito al dialogo, ma dev’essere più concreto. Guai a tradirci»

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23 ore ago

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Mc Roma 07/11/2023 - red carpet film Il meglio di te / foto Mario Cartelli/Image nella foto: Federico Moccia

Lo scrittore e regista Moccia analizza la situazione della Lazio, il malcontento dei tifosi e l’importanza di un programma chiaro

In un momento delicato della Lazio, con i tifosi che manifestano il loro malcontento e alcuni arrivati allo sciopero degli abbonamenti, Federico Moccia interviene sulle pagine del Messaggero.

Lo scrittore e regista evidenzia la necessità di un dialogo concreto tra società e tifosi, sottolineando come le promesse disattese abbiano generato stanchezza e indecisione tra gli appassionati. Moccia auspica un approccio chiaro e coerente da parte di Claudio Lotito, che metta fatti concreti a sostegno delle parole e consenta a Gattuso di lavorare serenamente sulla squadra.

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Le parole di Moccia sul dialogo tra società e tifoseria biancoceleste

DIALOGO CONCRETO«Mi piace l’invito al dialogo, ma dev’essere più concreto. La Lazio ha dei tifosi esigenti e ora sono stanchi. Lo sciopero è dettato da un accumulo di promesse disattese e ora mi auguro che il presidente non stia facendo solo un tentativo per recuperare gli abbonamenti e la vendita dei diritti tv».

NUOVA CHANCE E PROGRAMMA«Io non sono contrario a dargli un’altra chance, ma guai a tradirci. La nostra famiglia biancoceleste in questo momento è indecisa se rifare o no l’abbonamento, a fronte di un’ipotesi di un campionato fatto per salvarsi. Ora Lotito deve fare un programma intelligente, far seguire i fatti alle parole e costruire una squadra che possa far bene con Gattuso».

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