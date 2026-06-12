Hanno Detto
Moccia, tifosi stanchi e attesa di fatti concreti: «Mi piace l’invito al dialogo, ma dev’essere più concreto. Guai a tradirci»
Lo scrittore e regista Moccia analizza la situazione della Lazio, il malcontento dei tifosi e l’importanza di un programma chiaro
In un momento delicato della Lazio, con i tifosi che manifestano il loro malcontento e alcuni arrivati allo sciopero degli abbonamenti, Federico Moccia interviene sulle pagine del Messaggero.
Lo scrittore e regista evidenzia la necessità di un dialogo concreto tra società e tifosi, sottolineando come le promesse disattese abbiano generato stanchezza e indecisione tra gli appassionati. Moccia auspica un approccio chiaro e coerente da parte di Claudio Lotito, che metta fatti concreti a sostegno delle parole e consenta a Gattuso di lavorare serenamente sulla squadra.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Mandas e Provedel e la lettera di Lotito
Le parole di Moccia sul dialogo tra società e tifoseria biancoceleste
DIALOGO CONCRETO – «Mi piace l’invito al dialogo, ma dev’essere più concreto. La Lazio ha dei tifosi esigenti e ora sono stanchi. Lo sciopero è dettato da un accumulo di promesse disattese e ora mi auguro che il presidente non stia facendo solo un tentativo per recuperare gli abbonamenti e la vendita dei diritti tv».
NUOVA CHANCE E PROGRAMMA – «Io non sono contrario a dargli un’altra chance, ma guai a tradirci. La nostra famiglia biancoceleste in questo momento è indecisa se rifare o no l’abbonamento, a fronte di un’ipotesi di un campionato fatto per salvarsi. Ora Lotito deve fare un programma intelligente, far seguire i fatti alle parole e costruire una squadra che possa far bene con Gattuso».
News
Lotito spinge sul Flaminio, prende forma il progetto dello stadio della Lazio: la futura casa capitolina al centro dei piani
Continua il grande progetto del Flaminio: il piano di Lotito prende forma! Le ultime sulla futura casa della Lazio e...
Tutto pronto per l’addio Romagnoli, il difensore verso il Qatar: siamo ai saluti con il centrale biancoceleste
Per la Lazio arriva un altro saluto importante: Romagnoli pronto a lasciare i biancocelesti per trasferirsi in Qatar! Le ultime...
Lazio pronta a fare i conti con il mercato a saldo zero: la Commissione concede tempo, le possibili soluzioni per lo sblocco
Lazio e vincolo sul mercato: situazione sotto controllo ma ancora aperta per i biancocelesti che auspicano di uscire da questo...