Mkhitaryan: «Bodo? Match importante. Sono qui da tre anni e non ho vinto nulla»

Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt, ponendo l’accento sul fatto che dalle parti di Trigoria non alzano un trofeo da tantissimo tempo.

«Mourinho ha il merito di saper motivare i giocatori, se non le hai devi trovarle ed essere preparato per la partita. Sappiamo che sarà una partita importante, sono tre anni che sono qui e non ho vinto niente, sarebbe un onore vincere qualcosa. Sappiamo che sarà una partita importante».