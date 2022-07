Leo (Mizuno): «Accordo pluriennale con la Lazio. E la sagoma del giocatore nel video...»

Il marketing manager di Mizuno, Andrea Leo, ha parlato della collaborazione con la Lazio e la presentazione delle maglie

Andrea Leo, marketing manager di Mizuno, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare dell’evento di questa sera a Piazza del Popolo. Ecco le sue parole:

RAPPORTO CON LA LAZIO – «Quello con la Lazio è un bellissimo matrimonio. C’è stata una fase di fidanzamento per poi siglare un accordo per noi molto importante. Siamo molto orgogliosi di partecipare all’evento di questa sera nel cuore della Capitale. Noi siamo un brand giapponese, con sede in Italia a Torino. Il principio dell’onore per noi è molto importante e la Lazio è molto allineata a questo concetto per tradizione e storia».

AZIENDA – «Mizuno è un’azienda nata nel 1906 ed ha iniziato la sua storia nel mondo sportivo producendo racchette da tennis e mazze da baseball per poi diventare un’azienda multicategory abbracciando tutto lo sport a 360 gradi. Nel calcio abbiamo una storia molto importante. Negli anni ’90 Mizuno era lo sponsor di tutti i calciatori brasiliani. In Italia Zola e Shevchenko erano nostri testimonial».

ACCORDO – «L’accordo con la Lazio è pianificato sul medio-lungo periodo, c’è chiaramente un accordo pluriennale. C’è una strategia congiunta, quando ci leghiamo a società così importanti le pianificazioni sono durature nel tempo. Abbiamo letto anche noi dell’incontro di Lotito con il Campidoglio con un’eventuale stadio di proprietà, ma andiamo passo per passo. Intanto posso garantire che le maglie sono bellissime, posso garantirlo e stasera a Piazza del Popolo sarà una grande festa. Sagoma nel video sui social? Concentriamoci sulla maglia e non sul calciatore che la indossava (ride,ndr). C’era volutamente un vedo e non vedo, ma stasera i protagonisti saranno maglie, logo ed il connubio con Mizuno».