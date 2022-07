Presentazione maglie Lazio, ecco gli ospiti e i calciatori presenti a Piazza del Popolo

Presentazione maglie Lazio: ecco gli ospiti che saranno sul palcio questa sera, insieme ai giocatori biancocelesti

Cresce la curiosità col passare delle ore: questa sera, finalmente, la Lazio svelerà le maglie della prossima stagione. La cornice sarà quella di Piazza del Popolo per una serata indimenticabile.

Come riporta il Corriere dello Sport, da Briga ad Anna Foglietta passando per Anna Falchi: saranno tanti gli ospiti che saranno presenti insieme ai giocatori della Lazio. Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni, Radu e Basic saranno sul palco, mentre il resto della squadra sarà in platea.