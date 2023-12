Mirra: «La Lazio mi sembra una squadra assolutamente indecifrabile» Le parole dell’ex giocatore e tecnico

Intervistato da Lazio Style Radio, l’ex giocatore, Vincenzo Mirra, ha parlato del momento della Lazio:

«Le grandi squadre non scelgono di concentrarsi su una competizione, ma inseguono gli obiettivi. La Lazio oggi è una squadra assolutamente indecifrabile, per le differenze tra Salerno e Celtic. Anche gli avversari si trovano in difficoltà a preparare la partita. L’undicesimo posto in campionato non si può accettare. Anche con il Celtic non è stata una Lazio spettacolare, però ci sono stati due passi in avanti rispetto a Salerno. Non vorrei fosse un fattore caratteriale. La Lazio deve dare continuità al campionato, la qualificazione in Champions deve diventare quasi normalità. Il Cagliari? Ranieri è uno dei più grandi conoscitori, è camaleontico. È un buonissimo allenatori che sa lavorare con tanti moduli. Bisogna capire come la Lazio interpreterà la partita, con quale atteggiamento»