Klose bacchetta Milinkovic: che stoccata di Miro al Sergente!

Miro Klose ha commentato duramente la scelta di Milinkovic-Savic di trasferirsi in Arabia Saudita a soli 28 anni

Durante l’intervista a Il Messaggero, Klose ha commentato così la scelta di Milinkovic di lasciare la Lazio per l’Arabia Saudita:

Mi ha un po’ sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore e professionista, era perfetto per la Liga o la Premier, campionati veri che gli avrebbero permesso di disputare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Era meglio andare ovunque piuttosto che finire nel deserto. Tutti in Arabia? Perché ormai conta solo il denaro. Io non ho mai giocato per soldi. Se tu sei un calciatore, già guadagni tantissimo e dovresti pensare ad altro. Per come concepisco io lo sport, si dovrebbe puntare a vincere trofei con la propria squadra, ed è in Europa il calcio che conta. Io decisi di lasciare la Germania per imparare la lingua, per la mia famiglia e i miei bambini, e la Lazio era la soluzione migliore per competere ad alti livelli in un altro torneo importante come la Serie A

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE