Miretti proposto alla Lazio: da Roma filtra la risposta di Sarri sul possibile arrivo del centrocampista

Miretti offerto alla Lazio: da Formello trapela la risposta di Sarri, il tecnico frena sull’operazione e chiede un profilo più esperto

Il mercato invernale della Lazio entra in una fase di valutazioni delicate, con la società impegnata a individuare il profilo giusto per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore sarebbe arrivata una proposta dalla Juventus: il nome messo sul tavolo è quello di Fabio Miretti.

Il giovane centrocampista, prodotto del vivaio bianconero e apprezzato per qualità tecniche e visione di gioco, rappresenta un investimento interessante in ottica futura. Tuttavia, l’idea non sembra aver convinto Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste ha infatti ribadito alla dirigenza la necessità di un innesto immediatamente pronto, con esperienza internazionale e in grado di elevare da subito il livello della squadra. Secondo il tecnico, Miretti non risponderebbe a queste caratteristiche e non garantirebbe quel salto di qualità richiesto per competere ai vertici in Serie A e in Europa.

La trattativa, dunque, appare in salita. La Lazio mantiene aperto il dialogo con la Juventus, ma dovrà decidere se seguire le indicazioni precise del proprio allenatore o provare a convincerlo sul potenziale del giovane talento italiano. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club virerà su profili più pronti o se emergeranno nuove opportunità più in linea con le esigenze tattiche di Sarri.

