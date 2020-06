Mirabelli su Lotito: «Uno dei migliori, ci ha sempre messo la faccia»

LOTITO – «Credo sia stato fatto un lavoro straordinario, noi italiani dobbiamo essere contenti. Gravina ha fatto il suo dovere, lo conosco bene, so quanta meticolosità mette nel suo lavoro. Lotito è uno dei migliori dirigenti che abbiamo, sempre sul pezzo, non solo in quest’occasione. Ci ha sempre messo la faccia, ed è stato bravo a consigliare e a pensare alle migliori soluzioni per il calcio italiano. Qualcuno ha guardato più alla classifica e ai propri interessi, credo che la ripartenza del calcio non solo sia importante nel suo movimento, ma anche per quanto riguarda il Paese. L’industria calcio è una componente importantissima per quanto riguarda l’economia italiana. Bene si è fatto di ricominciare, mi auguro si possa concludere. I verdetti li darà il campo».



