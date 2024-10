Minotti: «Contento per Baroni. Non era facile fare questa cosa»

Lorenzo Minotti, opinionista di Sky, ha parlato così del tecnico della Lazio Marco Baroni prima del match contro il Como

Intervenuto nel pre-partita di Como–Lazio ai microfoni di Sky, Lorenzo Minotti ha parlato così del tecnico biancoceleste Marco Baroni:

PAROLE – «Contento per lui, raccogliere l’eredità di uno come Sarri, plasmare una squadra che ha cambiato pelle e ha rinunciato a tanti giocatori importanti non era facile».