Ministro Lollobrigida : «Ricordo la partita in cui vidi per la prima volta giocare D’Amico». Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, durante la camera ardente in Campidoglio che ospita la salma dell’ex giocatore della Lazio Vincenzo D’Amico. Le sue parole:

PAROLE– «Se ne va un altro dei punti di riferimento del calcio romano e non solo. Una persona che amava la Lazio, amava l’Italia e che ho avuto modo di conoscere nella sua umanità, ricordandogli quello che vale, è stato il mio idolo da ragazzo. Era il giocatore più suggestivo della Lazio che ho cominciato a tifare da bambino. Questo ricordo di Vincenzo si è rafforzato nel tempo conoscendone anche gli altri aspetti oltre a quello da calciatore. Nel ’74 erano tutti fondamentali, nessuno indispensabile ma quello spirito che si sono portati dietro per tutta la vita era unico. La Lazio dello scudetto è indimenticabile, che ha formato il carattere di chi ne ha fatto parte. Litigiosi negli spogliatoi ma uniti in campo. Ricordo la partita in cui vidi per la prima volta giocare D’Amico. Era un Lazio – Napoli, già nella seconda fare della vita di D’Amico. Per me era un fatto eccezionale vederlo giocare».