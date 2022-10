Mini ritiro in Argentina: Lotito sonda il terreno, Sarri dice no

Come riporta Il Messaggero, l’idea del mini ritiro in Argentina non è tramontata. Sarri però non è convinto

Si parla da settimane di un possibile mini ritiro della Lazio in Argentina, durante la pausa per i Mondiali. Come sottolinea Il Messaggero, sarebbe l’occasione per allenarsi e sfidare Boca, River e San Lorenzo in un torneo presenziato da Papa Francesco.

Lotito sarebbe pronto a mandare alcuni emissari per valutare dal vivo la fattibilità di questa tournée, anche se l’idea avrebbe già incassato il “no” di Sarri. A preoccupare il mister infatti sarebbero non solo le lunghe distanze, ma anche il clima caldo e torrido e preferirebbe rimanere tra le mura casalinghe di Formello o al massimo spostarsi tra Portogallo e Spagna.