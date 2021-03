Mimun: «In alto i cuori, la Lazio si rialzerà. Vedremo un bel rush finale»

Clemente Mimun ha commentato la partita della Lazio contro la Juventus, ecco il messaggio del giornalista su Twitter

Mimun ha provato a risollevare gli animi dei tifosi della Lazio, dopo la brutta sconfitta incassata in casa della Juventus. Ecco il tweet del giornalista Mediaset, nonchè noto tifoso biancoceleste:

«Nonostante il momentaccio la Lazio si rialzerà. In troppi sono acciaccati e la panchina non è all’altezza di tre impegni a settimana, ma appena i migliori torneranno al top vedremo un bel rush finale. In alto i cuori».