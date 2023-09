Non ha dubbi Clemente Mimun, il giornalista ha sentenziato amaro la crisi della Lazio, avanzando poi una richiesta ai biancocelesti

Non usa tanti giri di parole Clemente Mimun. Il noto giornalista e direttore del Tg5, nonché grande tifoso biancoceleste, ha scritto su Ul Messaggero il proprio punto di vista sul difficile momento che sta attraversando la Lazio di Maurizio Sarri, con tanto di specifica richiesta alla squadra.

INVOLUZIONE LAZIO – «Vedere il Genoa e il Monza prenderci a pallonate mette tristezza, e non si riesce a trovare una spiegazione del perché sia in corso una involuzione così profonda. La difesa fa acqua da tutte le parti, il centrocampo non protegge e non rilancia, l’attacco è spuntato e quasi mai pungente».

COSA SERVE ALLA SQUADRA – «Alla squadra si chiede un esame di coscienza e un gesto di responsabilità verso una tifoseria che dimostra da sempre il suo attaccamento ai colori biancocelesti. Metteteci l’anima!».