Milito incensa Lukaku: «Con lui cambia tutta la Serie A»

L’ex attaccante dell’Inter Milito ha parlato dell’ormai sicuro ritorno in nerazzurro di Lukaku

Diego Milito, storico ex attaccante dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ormai certo ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku.

LUKAKU – «Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa».