Milinkovic vola più in alto di tutti: il serbo primeggia in Europa nei duelli aerei

Sergej Milinkovic si sta prendendo sulle spalle la Lazio. In un periodo pieno di problemi a livello di infortuni a centrocampo (Cataldi è stato out nelle ultime settimane, Luis Alberto si è operato di appendicite e ha saltato Parma e Sassuolo nella scorsa settimana), il Sergente continua ad essere decisivo e dominante in mezzo al campo. Ancora il calciatore ad aver corso di più in Lazio-Sassuolo, il serbo ha giganteggiato per le vie aeree, divenendo il centrocampista ad aver vinto più duelli aerei tra i primi cinque campionati europei. In tutta la stagione, sono tra l’altro ben 121 i recuperi del numero 21, più di ogni altro calciatore del suo ruolo nel campionato italiano. Milinkovic non si è mai risparmiato, e al di là di una brevissima parentesi Covid, ha sempre costituito la certezza della rosa capitolina. Nessuno, tranne Acerbi, (2035) ha giocato più minuti dell’ex Genk (1856) tra tutte le competizioni. A Sergej verrà chiesto un sacrificio anche nella settimana in corso: il 21 sarà in campo al Gewiss Stadium sia per i quarti di Coppa Italia che per la ventesima giornata di Serie A.