Milinkovic e Vecino, la testa è già alla Lazio: i due a disposizione di Sarri

Dopo l’avventura al Mondiale, tutt’altro che entusiasmante, Milinkovic e Vecino sono già a disposizione di mister Sarri.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i due saranno presenti in ritiro, ma già prima di partire per la Turchia correvano a Formello con i compagni. Il Qatar è ormai alle spalle. Il loro obiettivo è riprendersi la Lazio e già in questi due amichevoli potrebbero riassaggiare il campo.