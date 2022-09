Milinkovic tocca quota 300 presenze con la Lazio: la prima il 16 agosto 2015

Milinkovic subentra nella gara contro il Feyenoord e taglia il traguardo delle 300 presenze con la maglia della Lazio: i numeri

Entra a gara in corso, ma i tifosi non si risparmiano con gli applausi: rilevato Vecino, Milinkovic prende in mano la Lazio e taglia quota 300 presenze con la maglia biancoceleste.

Il Sergente ha timbrato il suo primo cartellino nella gara contro il Leverkusen, il 16 agosto 2015, da lì ha giocato: 236 gare in Serie A; 21 in Coppa Italia e 40 nelle coppe europee.