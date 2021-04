Milinkovic, 100 vittorie con la Lazio in Serie A: è il terzo a riuscirci

Sergej Milinkovic Savic ha ottenuto 100 vittori con la Lazio in Serie A nell’era dei tre punti: è il terzo a riuscirci

Traguardo straordinario per Milinkovic, che in carriera ha ottenuto 100 vittorie con la Lazio in Serie A: è il terzo a riuscirci.

«Sergej Milinkovic-Savic è il terzo giocatore straniero ad aver tagliato il traguardo dei 100 successi in Serie A con la maglia della Lazio nell’era dei tre punti a vittoria – davanti a lui Stefan Radu (160) e Senad Lulic (148)» si legge su OptaPaolo.