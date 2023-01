Milinkovic sui social non si da pace: «Che gol sbagliato» – FOTO

Milinkovic, il sergente sui social non si da pace per il gol clamoroso sbagliato questa sera contro il Bologna e lo esterna sui social

Obiettivo raggiunto per la Lazio di Sarri, ai quali basta il gol di Felipe Anderson per accedere ai quarti finale di Coppa Italia. Uno dei protagonisti di questa partita è stato anche Milinkovic-Savic il quale sui social non si da pace per il gol sbagliato, che poteva incrementare ulteriormente il vantaggio.