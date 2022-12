Milinkovic, un Mondiale a dir poco deludente: la pagella del serbo

Un Mondiale a dir poco deludente quello di Sergej Milinkovic, che ha pagato un infortunio alla caviglia e una Serbia poco brillante

Come sottolineato da La Repubblica, il centrocampista ha avuto un problema fisico dopo pochi minuti dal fischio d’inizio nella sfida con il Brasile. Il Sergente ha deluso sia nella sfida con i verdeoro che nello spareggio con la Svizzera. La bella prestazione e il gol con il Camerun non bastano. Il biancoceleste ha perso l’occasione della sua consacrazione a livello internazionale. Ma non è solo colpa sua.