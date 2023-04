Milinkovic Savic, weekend a Torino per vedere Vanja

Il centrocampista biancoceleste ha approfittato del fine settimana per andare a vedere la gara del fratello

Weekend di riposo per Milinkovic Savic e tutti i giocatori della Lazio, in seguito alla vittoria di sabato contro lo Spezia.

Come postato sul profilo Instagram della moglie, la famiglia Savic avrebbe approfittato del fine settimana per una piccola gita a Torino. In occasione sono stati allo Stadio Olimpico ad assistere alla partita del fratello del Serbo, Vanja.