Milinkovic-Savic resta alla Lazio: ora la trattativa per il rinnovo

Sergej Milinkovic-Savic rimarrà alla Lazio e ora Lotito aprirà la trattativa con Kezman per il rinnovo del suo gioiellino

Quello di stasera non sarà l’ultimo ballo per Sergej Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio all’Olimpico. Il Sergente rimarrà a Roma almeno per un’altra stagione. Non sono arrivate offerte che potessero far vacillare Lotito e difficilmente succederà la prossima settimana. Il Manchester United, tanto per nominare il club di cui si temeva l’assalto, ha preso Casemiro per sostituire Pogba e gli altri club della Premier che potevano interessare a Sergej non sono entrati in azione. Stesso discorso per Real Madrid e Paris Saint Germain (dov’è indirizzato Fabian Ruiz).

Sergej quindi stasera proverà a fermare l’Inter, inchiodata l’anno scorso con un gran colpo di testa per il 3-1. Poi toccherà a Lotito tornare all’assalto, tentando il rinnovo con clausola, ritoccando lo stipendio. In Qatar, al Mondiale, forse si accorgeranno di Milinkovic. Meglio cautelarsi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.