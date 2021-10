Milinkovic e la promessa a Sarri: con l’Inter per riscattare Bologna

Milinkovic ha promesso a Sarri immediato riscatto dopo il tonfo di Bologna: l’Inter è la sua seconda vittima preferita

Milinkovic-Savic è carico e pronto a guidare la Lazio nella gara contro l’Inter. Il centrocampista stasera giocherà con la Serbia contro il Lussemburgo in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar, ma già da domani tornerà a disposizione di Maurizio Sarri.

Sergej si è scusato per l’opaca prestazione di Bologna (il tecnico lo ha sostituito al 58′) e ha promesso un’immediata riscossa già dalla gara contro i nerazzurri dell’ex tecnico Inzaghi. L’Inter tra l’altro è una delle sue vittime preferite: come riporta il Messaggero, sono quattro i goal segnati in carriera alla Beneamata, dietro solo all’Atalanta a cui Milinkovic ha segnato cinque reti. Per il mercato, con Marotta sempre intenzionato a portarlo ad Appiano Gentile, se ne parlerà a fine stagione. Al momento il serbo ha solo voglia di riprendere il giusto cammino.