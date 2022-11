Milinkovic-Savic papà, la Serbia festeggia così il Sergente sui social – FOTO

Milinkovic diventa papà, la Serbia sui social fa i migliori auguri al sergente per la nascita della bambina

Fiocco rosa in casa Milinkovic, il sergente è da poco diventato papà della piccola Irina ed è stato festeggiato dai suoi compagni di Nazionale, in pieno stile serbo ovviamente.

La federazione ha infatti postato un simpatico tweet di auguri in cui il Sergente ha la maglietta strappata. Così festeggiano le paternità in Serbia come dimostra il post social:«Oggi Sergej è diventato papà di Irina e, come vuole la tradizione, i compagni di squadra si sono assicurati che l’orgoglioso papà fosse a torso nudo nello stesso momento. Congratulazioni!»