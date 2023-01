Milinkovic-Savic, la Juve cerca di ricucire con la Lazio con un gentlemen agreement. Ecco il piano per il centrocampista serbo

Come riportato da Il Messaggero non si placano i rumors su Milinkovic, in scadenza nel 2024. Lotito a novembre aveva aperto i discorsi sul rinnovo (a 5 milioni a stagione, compresi i bonus): «Appena rientrerò da Cortina li riprenderò. Voglio parlare con Sergej, guardarlo negli occhi e capire davvero cosa vuole fare in futuro e quanto ama la Lazio. Per me è un campione assoluto, non è in vendita e non ho chiamato la Juve per inserirlo in nessuna trattativa di mercato».

È la Juventus piuttosto a provare a distendere i rapporti concedendo, con un gentlemen agreement, il prestito biennale di Luca Pellegrini per avere eventualmente una corsia preferenziale sul serbo (l’Arsenal non lo molla) a giugno.