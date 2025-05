Condividi via email

Milinkovic Savic Lazio, possibile ritorno in Italia? Ecco a quali condizioni l’Al-Hilal lo lascerebbe partire. Il possibile scenario

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’ex Lazio, Milinkovic Savic, in Arabia Saudita sta bene. A gennaio qualche intermediario stava provando a imbastire una trattativa per un ritorno nel calciomercato Lazio. Ma alla fine non si fece niente.

La sensazione è che il giocatore sia fondamentale per l’Al-Hilal ma non incedibile: di fronte a un’offerta da 22/23 milioni di euro potrebbe arrivare anche il via da parte del club.