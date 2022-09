Milinkovic-Savic inventa e Ciro Immobile segna, un copione ormai conosciuto: la Serie A li celebra così! – FOTO

Quinto assist per Milinkovic-Savic in questo campionato (in appena 7 partite) ed ennesimo gol di Ciro Immobile che ha sfruttato a meraviglia il passaggio filtrante del Sergente.

La Serie A ha celebrato la coppia biancoceleste con un post sui social: «Le sicurezze della vita: Sergej per Immobile».