Milinkovic-Savic, in testa solo la Lazio: lavora in Serbia per tornare al top. E sul futuro...

Digerita la delusione Mondiale, Sergej Milinkovic-Savic sta lavorando in Serbia per tornare al top. Lunedì sarà a Formello

Sergej Milinkovic-Savic in questi giorni si trova in Serbia e subito dopo l’eliminazione dai Mondiali ha iniziato a pensare alla Lazio. Il Sergente – sottolinea il Corriere dello Sport – si è sottoposto ad un ciclo di fisioterapia per rimettersi a posto. S’era infortunato a Torino contro la Juve, la caviglia è rimasta gonfia per tutte e tre le partite giocate in Qatar. Le terapie continueranno fino a sabato, lunedì è atteso a Formello. Partirà con la squadra per il mini-ritiro turco. Sarri e lo staff medico valuteranno lo stato fisico di Milinkovic e metteranno a punto un programma volto al perfetto recupero, al ricondizionamento atletico. L’obiettivo è averlo pronto per il 4 gennaio, giorno di Lecce-Lazio.

Inevitabile che in questi giorni trascorsi nella sua madrepatria vadano in atto riflessioni sul futuro. Oggi Sergej vedrà il manager Kezman, amico di una vita, sarà l’occasione per parlare di tutto, anche del suo contratto. Lotito e Kezman non hanno incontri in agenda. Il procuratore aveva deciso di parlare con il numero uno biancoceleste dopo il Mondiale, ha accettato di farlo prima, il summit è stato sicuramente favorito dagli ottimi rapporti che legano l’agente al diesse Tare. Milinkovic e il suo staff, ad un anno e mezzo dalla scadenza (2024), valutano la possibilità di vivere una nuova avventura. Non vorrebbero partire a zero, vorrebbero permettere alla Lazio di guadagnare una cifra ragionevole (tra i 40 e i 50 milioni). Lotito, si sa, fa altre valutazioni.

La società è convinta del fatto che a gennaio non succederà nulla, che Milinkovic rimarrà almeno fino a giugno per completare l’assalto Champions. In estate si vedrà se la Juve sarà in grado di sferrare un assalto. Se l’Arsenal rifiutato in estate, oggi primo in Premier e più appetibile per il Sergente, si farà vivo.