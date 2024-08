Milinkovic-Savic, prodezza su punizione, Al-Hilal festeggia - VIDEO

Ancora un gol per Milinkovic-Savic con la maglia dell’Al-Hilal. L’ex Lazio sempre più leader dei sauditi e anche nella vittoria contro l’Al-Akhdoud ha messo la sua firma.

Sergej Milinković-Savić’s goal was his first free kick since joining Al-Hilal from Lazio last season.#Alhilal #Alokhdoud #الهلال_الاخدودpic.twitter.com/qTQNJsyeJ6