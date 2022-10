Milinkovic-Savic festeggia sui social: «1, 2, 3, 4 GO!» – FOTO

Milinkovic-Savic ha festeggiato sui social la vittoria contro la Fiorentina al Franchi: il post del giocatore serbo

Milinkovic-Savic con due assist è volato in cima alla classifica degli assist-men della Serie A staccando Deulofeu. Sono sette in nove partite per il Sergente, che ha iniziato la stagione in maniera spaventosa.

Il centrocampista serbo ha festeggiato sui social a modo suo la vittoria contro la Fiorentina: «1, 2, 3, 4 GO!».