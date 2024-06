Milinkovic Savic (fratello Sergej), DISAVVENTURA con un tifoso: COSA è successo

Milinkovic Savic (fratello Sergej), DISAVVENTURA con un tifoso in un bar: COSA è successo al portiere del Torino

Dalla Serbia non hanno alcun dubbio: Vanja Milinković Savić si sarebbe reso protagonista di un acceso battibecco con un tifoso in un bar di Monaco. La vicenda la racconta il noto quotidiano sportivo serbo Telegraf (anche se in questi casi si sa, il condizionale è d’obbligo) e ha come protagonista il portiere del Torino appunto. Ricordiamo infatti, che il classe ‘97 è – o per meglio dire era, visto che la Serbia è stata appena eliminata – impegnato con la sua Nazionale ad Euro 2024.

E sarebbe proprio in terra tedesca, più precisamente in quel di Monaco di Baviera che la retroguardia si trovava la scorsa settimana, quando – a cavallo tra la partita con la Slovenia e quella con la Danimarca – avrebbe inscenato il già citato scontro con un fan. La vicenda si sarebbe verificata, riportano sempre i colleghi, nel giorno libero concesso dal ct Dragan Stojković ai propri calciatori.

Da capire naturalmente la veridicità della notizia, prima di cadere in conclusioni affrettate. O perlomeno la completa dinamica dell’incidente. Non sappiamo infatti, chi avrebbe effettivamente innescato lo scontro tra le parti e nemmeno l’esito di questo. Quel che è certo, chiosa il portale, è che il ‘tifoso’ in questione sarebbe anch’egli serbo come lo stesso Milinkovic. Dal suo lato il portiere del Torino non ha ancora espresso parole (né tramite comunicati stampa, né tanto meno tramite social) sulla notizia in questione.

Come anticipato la Serbia di Milinkovic ha poi salutato Euro2024 e la Germania, complici la sconfitta con l’Inghilterra ed i rispettivi pareggi con Slovenia e Danimarca. Nemmeno un minuto da titolare però, per il fratello dell’ex Lazio Sergej che avrà modo di rifarsi al più presto col Torino. Il club granata (che immaginiamo vorrà comunque far luce sulla vicenda) lo attende infatti per il ritiro estivo in quel di Pinzolo dal 17 al 27 luglio.