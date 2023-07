Mercato Lazio, parla Milinkovic: «Ecco perchè ho scelto l’Al Hilal»

Milinkovic-Savic, ex Lazio e nuovo giocatore dell’Al Hilal, ha motivato la scelta di sbarcare nel campionato arabo: le sue dichiarazioni

Intervistato dai canali ufficiali dell’Al Hilal, Milinkovic-Savic, ex Lazio, ha spiegato:

E’ iniziato tutto in vacanza. Mi hanno fatto sapere i miei procuratori di quest’offerta araba: inizialmente non sapevo come rispondere, ma piano piano mi sono informato e ho deciso di accettare. Avevo bisogno di cambiare aria e scegliere un mondo diverso dal mio. Da quando sono arrivato sono stato accolto alla perfezione. Ho avuto diversi confronti, sia con i miei procuratori che con la mia famiglia prima di venire qui. E’ stata una decisione presa insieme e sono contento di come sono andate le cose. La squadra? Già la conoscevo. Sono venuto a giocare qui la Supercoppa e ci siamo allenati nel centro sportivo dell’Al-Hilal. La coppa poi l’abbiamo vinta, quindi ho dei bei ricordi. Molti tifosi mi hanno scritto su Instagram, mi ha fatto piacere quest’accoglienza