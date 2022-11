Milinkovic diventa papà: «Mi è dispiaciuto non esserci ma ci sono i Mondiali»

Milinkovic-Savic, impegnato in Qatar per i Mondiali con la sua Serbia, è diventato papà: è nata la primogenita Irina

Intervenuto ai microfoni di Sportklub al termine dell’amichevole contro il Bahrein, Milinkovic-Savic ha parlato della gioia di essere diventato padre:

«Mi dispiace non esserci, ma sono venuto ai Mondiali. Abbiamo giocato una bella partita e fatto un buon preludio a quello che ci aspetta. Il mister ha anche detto che dovremmo fare un buon allenamento, correre e prepararci per il Brasile. È stato un momento difficile per noi quando siamo arrivati, ma abbiamo ancora quattro giorni, penso che tutti si abitueranno e saranno pronti quando inizieranno le partite».