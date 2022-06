Milinkovic-Savic dà spettacolo sullo yacht: acrobazie da urlo – FOTO

In attesa di vederlo in campo, Sergej Milinkovic-Savic dà spettacolo sullo yacht – FOTO

Tra circa una settimana inizierà il ritiro della Lazio per preparare la stagione 2022-2023 e tutti i giocatori (nazionali esclusi che godranno di qualche giorno extra in più) sono chiamati a presentarsi puntuali a Formello.

Sergej Milinkovic-Savic sta ricaricando le batteria al mare insieme alla futura moglie Natalija e ai suoi familiari. Su Instagram il Sergente ha pubblicato diverse stories in cui mostra la gita in barca di oggi e in particolare lo spettacolare tuffo acrobatico che ha fatto.