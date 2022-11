Milinkovic, Sarri vuole chiarezza da Lotito: la richiesta del tecnico

Il tormentone Milinkovic-Savic ha stufato Sarri che vuole chiarezza da parte di Lotito: ecco la richiesta del tecnico

Milinkovic-Savic è e sarà il centro di gravità della Lazio, al netto dei tanti palloni persi nell’ultimo mese (quasi 19 a partita) e dell’errore che ha portato al gol primo gol di Kean all’Allianz Stadium. Sarri non rinuncia mai al suo Sergente e prima della batosta con la Juve, Maurizio aveva parlato a quattrocchi con Milinkovic, a gennaio vuole ritrovarlo sgombro da qualunque pensiero e avere più certezze sul suo futuro alla Lazio, in un senso o in un altro. Lotito non lo cederà comunque in inverno, ma ora servono garanzie anche per giugno.

Non a caso, il presidente biancoceleste ha anticipato la trattativa lo scorso week-end, ha messo 5 milioni a stagione sul tavolo. Ma l’agente Kezman è poi volato a Torino: la Juve offrirebbe addirittura l’ingaggio da 7 milioni di Rabiot, che non rinnoverà il contratto in scadenza. Lotito continua ad alzare un muro e a Il Messaggero dice: «Contano i soldi e non vedo offerte da almeno 100 milioni, come ho sempre detto». In casa bianconera si continua a battere sull’’antica proposta da 50 più bonus, forte di un anno in meno dal termine (2024) del contratto capitolino. Sarri non aspetta più e chiederà una svolta nel prossimo vertice di mercato. In un senso o nell’altro.