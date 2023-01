Milinkovic, parla Sarri: «In crescita, passato dal perdere 25 palloni a perderne 10»

Il tecnico biancoceleste parla della prestazione di Milinkovic nella partita contro l’Empoli, e delle difficoltà dopo il mondiale. Le sue parole

Nella conferenza Stampa pre Sassuolo-Lazio, Sarri risponde alle domande su Milinkovic e non solo

MILINKOVIC – «Ha fatto una prestazione di buon livello all’Empoli rispetto alle ultime. Ha perso dieci palloni e non venticinque. Così come tutti quelli che sono tornati dal Mondiale ha avuto fatica a ripartire. Vecino forse sta avendo ancora più difficoltà. Convivenza con Luis Alberto? Non è semplice ma si può anche fare se c’è l’applicazione dell’ultima partita»