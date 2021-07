Milinkovic, allievo di Sarri e vero leader: il serbo sempre più simbolo

Milinkovic è stato fin da subito un grande protagonista nel ritiro di Auronzo. E il serbo apprende già da Maurizio Sarri

Sergej Milinkovic è senza alcun dubbio la grande attrazione di questi primi giorni di ritiro in quel di Auronzo di Cadore. Le sue parole di ieri, su Sarri e sul suo futuro, l’hanno definitivamente consacrato a leader.

Ed ecco che, come evidenziato da La Repubblica, sotto le Tre Cime di Lavaredo, il serbo è già diventato allievo di Sarri. Nelle prime esercitazioni tattiche il tecnico lo ha utilizzato come mezzala sinistra. In fase di possesso, il Sergente deve attaccare lo spazio che gli crea l’esterno alto venendo dentro al campo. Il mister vuol vedere movimenti continui. E intanto i tifosi lo cercano e lo coccolano. Sergej è sempre più simbolo biancoceleste.