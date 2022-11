Milinkovic, record di gialli: siamo quasi oltre la media stagionale

L’ammonizione di Milinkovic che gli costerà il Derby pone il tema dei tanti gialli presi dal serbo in questo inizio di stagione

La pesante ammonizione rimediata da Milinkovic-Savic nella sfida di domenica contro la Salernitana che gli farà saltare il Derby per squalifica pone in casa Lazio il tema dei tanti gialli presi dal centrocampista in questo inizio di stagione.

Milinkovic, dopo sole 12 partite, ha già ottenuto 5 cartellini gialli stabilendo un record personale negativo: come riportato dal Corriere dello Sport, mai il Sergente aveva ottenuto così tante ammonizioni di media in carriera. Sono 6 le ammonizioni (più un rosso per doppio giallo) nel 2015/2016; 8 nel 2016/2017 e nel 2017/2018; 7 nel 2018/2019; 9 nel 2019/2020; 4 nel 2020/2021; 4 (più un rosso per doppio giallo) nel 2021/2022, per una media totale di 6,7 ammonizioni a stagione. La media di quest’anno lo porterebbe a 16 o 17 ammonizioni, solo nel campionato di Serie A. Numeri incredibili che richiamano anche il conflittuale rapporto della Lazio con gli arbitri: i biancocelesti continuano a sentirsi poco tutelati.