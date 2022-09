Milinkovic re degli assist: la Lazio se lo gode e prepara il rinnovo

Nessuno meglio di Milinkovic in Italia alla voce assist: la Lazio se lo gode e Lotito prepara il rinnovo per blindare il serbo

Milinkovic-Savic continua ad incantare e a sfornare assist di pregevole fattura. Come riportato da Corriere dello Sport e Il Messaggero infatti, in Italia dal 2022 solo Berardi ha raggiunto lo stesso numero di assistenze (14). In Europa è dietro solo a gente del calibro di Salah, Messi e Muller, l’ultimo lo spettacolare assist di tacco a Immobile contro la Sampdoria.

Lotito e Sarri se lo godono e il presidente prepara il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2024. Il Sergente non vuole lasciare la Lazio a parametro zero: possibile un rinnovo breve con l’inserimento di una clausola rescissoria. Il futuro è ancora a Formello.